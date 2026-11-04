Bayern Munchen Pantas Menang Lawan Atletico Madrid, Konrad Laimer Puji Assist Harry Kane

JawaPos.com - Konrad Laimer menyebut Bayern Munchen pantas menang melawan Atletico Madrid di putaran keempat Liga Champions.

Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (4/11).

Menang dari Atletico Madrid, dianggap sebagai pertandingan yang sulit bagi Konrad Laimer dan Bayern Munchen. Sebab, tim tuan rumah memiliki pertahanan yang kuat.

Di laga tersebut, Konrad Laimer menilai para pemain Bayern Munchen sudah berjuang keras. Dia melihat timnya bermain bagus dan memang pantas memenangkan laga.

"Kami tahu Atleti adalah tim yang sangat bagus, dan mereka sangat bagus dalam bertahan. Anda bisa melihat bahwa sangat sulit untuk menembus pertahanan mereka dan menciptakan peluang," papar Konrad Laimer.

"Kami berusaha keras, dan saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus selama 90 menit. Kami pantas menang," kata Konrad Laimer yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (4/11).

Kemenangan melawan Atletico Madrid membuat Bayern Munchen mengoleksi delapan poin.

Laimer bertekad untuk terus membawa timnya meraih kemenangan di empat laga terakhir.