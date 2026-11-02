Prediksi Skor Tractor Sazi vs Neftchi: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana di ACL Elite

JawaPos.com - Tractor Sazi akan menghadapi Neftchi dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 wilayah West Region.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11) dengan kickoff pukul 23.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, Tractor Sazi berusaha meraih kemenangan perdana untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menjalani awal kompetisi yang belum sepenuhnya memuaskan.

Tractor Sazi saat ini berada di peringkat ke-13 dengan koleksi satu poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Neftchi menempati posisi ke-10 dengan tiga poin dari jumlah laga yang sama.

Baca Juga:Piala Asia 2027 Dilaporkan Ditunda hingga Desember 2027

Tractor Sazi belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan AFC Champions League Elite musim ini.

Di sisi lain, Neftchi datang dengan catatan yang sedikit lebih baik dari segi produktivitas.