Prediksi Al-Wasl FC vs Al Quwa Al Jawiya di ACL Elite 2026/27: Tuan Rumah Dibayangi Catatan Buruk

JawaPos.com - Al Wasl FC akan menghadapi Al Quwa Al Jawiya dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang mempertemukan dua tim dari papan bawah klasemen sementara wilayah Barat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11) pukul 23.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Al Wasl FC untuk meraih poin pertama setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan.

Bermain di kandang sendiri, mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di klasemen.

Al Wasl FC saat ini berada di peringkat ke-16 dengan koleksi nol poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Al Quwa Al Jawiya menempati posisi ke-11 dengan tiga poin dari tiga pertandingan.

Tim asal Irak tersebut memiliki modal lebih baik karena sudah mengamankan satu kemenangan.

Al Wasl FC berpeluang menyamai perolehan poin lawan jika mampu menang, sedangkan Al Quwa Al Jawiya tentu ingin mempertahankan keunggulan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.