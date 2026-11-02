Gol Alajbegovic dan Boga Pastikan Juventus Menang 2-0 atas Napoli

JawaPos.com - Juventus berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Napoli dalam lanjutan giornata kesepuluh Liga Italia 2026/27 di Stadion Allianz, Senin (2/11) dini hari WIB.
Bianconeri memastikan tiga poin melalui gol Kerim Alajbegovic dan Jeremie Boga pada babak kedua.
Kemenangan ini mengangkat Juventus ke urutan tujuh klasemen sementara dengan 17 poin, 11 poin di belakang Lazio yang ada di puncak.
Sementara itu, Napoli ada di peringkat delapan dengan 14 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.
Juventus langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.
Peluang pertama didapat melalui sundulan Lorenzo Lucca pada menit ke-8, tetapi kiper Napoli, Alex Meret, berhasil menggagalkannya.
Tuan rumah kembali mengancam melalui situasi bola liar di dalam kotak penalti. Juventus gagal memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol.
Napoli juga berusaha memberikan perlawanan.
Noa Lang sempat melepaskan tembakan keras, yang belum mengarah ke gawang Juventus.
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