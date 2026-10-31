Prediksi Skor Bournemouth vs Leeds United: Evanilson Jadi Andalan Tuan Rumah

JawaPos.com - Bournemouth berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Leeds United pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertanding di Vitality Stadium, Sabtu (31/10), dengan sepak mula pukul 22.00 WIB.

Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Marco Rose untuk kembali meraih tiga poin, sekaligus memperpanjang rangkaian hasil positif mereka.

Bournemouth juga menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Produktivitas lini depan dan kemampuan menjaga gawang tetap aman menjadi dua hal yang membantu The Cherries melewati periode sulit pada awal musim.

Meski demikian, Leeds United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Tim besutan Daniel Farke memiliki pertahanan cukup solid dan berpotensi menyulitkan tuan rumah, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan permainan sepanjang pertandingan.