Harry Maguire Bongkar Penyebab Manchester United Dibantai Bournemouth 0-3

JawaPos.com – Harry Maguire mengungkap penyebab Manchester United kebobolan tiga gol saat menghadapi Bournemouth pada pekan kedelapan Liga Inggris 2026/2027. Laga yang berlangsung di Old Trafford, Minggu (25/10/2026), tersebut berakhir dengan kekalahan 0-3 bagi tuan rumah.

Manchester United kebobolan melalui situasi bola mati yang dimanfaatkan Rayan pada menit ke-38. Menurut Maguire, rekan-rekannya tidak cukup baik dalam mengantisipasi situasi tersebut.

Untuk gol kedua, Maguire menyayangkan Leny Yoro yang terpeleset. Sementara itu, pada gol ketiga, ia menilai angin turut berperan dalam membuat tendangan Evanilson masuk ke gawang Senne Lammens yang sudah meninggalkan posisinya.

"Anda tidak bisa terpeleset dan memberikan gol seperti itu. Gol ketiga, ya, angin berperan besar dalam hal itu, tetapi gol pertama adalah yang terpenting," kata Harry Maguire yang dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (26/10/2026).

"Kami tidak mampu bertahan dalam situasi bola mati yang mendasar. Kita bisa membicarakan Leny [Yoro] dan Senne [Lammens, untuk gol kedua dan ketiga] tetapi yang terpenting adalah gol pertama dan permainan bola mati kami sama sekali tidak cukup baik," lanjut bek yang menjadi kapten Manchester United dalam laga tersebut.

Pertahanan Bola Mati Jadi Masalah MU Pertahanan dalam situasi bola mati masih menjadi pekerjaan rumah bagi Manchester United. Maguire menyadari kelemahan tersebut turut berkontribusi terhadap kegagalan Setan Merah meraih hasil maksimal saat menghadapi Hull City dan Leeds United.

"Ketika keadaan sulit dan Anda tidak mendapatkan hasil, Anda harus berjuang keras, Anda harus melakukan hal-hal mendasar dengan baik. Bertahan dalam situasi bola mati adalah bagian penting dari permainan dan kami belum melakukannya dengan cukup baik musim ini," ujar Maguire.

"Kita harus berbuat lebih banyak, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Kita kehilangan tiga poin pekan lalu di Leeds karena bola mati, di Hull, dan hari ini gol terpenting adalah gol pertama. Kita harus berbuat lebih banyak," tambah bek timnas Inggris tersebut.

Maguire Yakin MU Bisa Bangkit Setelah kalah dari Bournemouth, Maguire menilai para pemain Manchester United justru semakin ingin segera menjalani pertandingan berikutnya. Ia berharap tim bisa memanfaatkan waktu persiapan untuk memperbaiki performa sebelum menghadapi Chelsea pada 31 Oktober.