Andoni Iraola soal Bournemouth Jadi Lawan Liverpool di Carabao Cup

JawaPos.com – Andoni Iraola mengakui bahwa menghadapi Bournemouth di perempat final Carabao Cup bukanlah hasil undian yang ia harapkan. Pelatih Liverpool itu bahkan menyebut mantan klubnya sebagai satu-satunya tim yang tidak ingin ia hadapi pada babak tersebut.

Liverpool memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Chelsea melalui adu penalti, menyusul hasil imbang 1-1 selama waktu normal di Anfield, Rabu. The Reds kini akan menjamu Bournemouth pada Desember demi memperebutkan tiket ke semifinal.

Pertandingan tersebut akan menjadi momen emosional bagi Iraola, yang pernah menangani Bournemouth sebelum melanjutkan kariernya bersama Liverpool.

Melansir ESPN, ia mengakui bahwa mantan timnya itu sedang menunjukkan performa bagus, sehingga pertemuan kedua klub dipastikan tidak akan mudah.

"Sebelum pengundian, saya berbicara dan berkata: 'Satu-satunya tim yang tidak saya inginkan adalah Bournemouth,'" kata Iraola dalam konferensi pers pasca pertandingan.

"Bagi saya ini spesial, tetapi mereka sangat mengenal saya, mereka bermain sangat baik akhir-akhir ini, dalam momen yang bagus. Tapi ya sudahlah. Kami kurang beruntung dengan hasil undian. Kami sudah bermain melawan Spurs, Chelsea, sekarang Bournemouth, itu jelas akan menjadi pertandingan spesial bagi saya. Tetapi kami harus berjuang untuk bisa lolos ke semifinal dan saya harap kami bisa melakukannya di kandang sendiri lagi."

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Liverpool Harus Berjuang untuk Tiket Semifinal

Liverpool harus melewati pertandingan yang ketat saat menghadapi Chelsea. Kedua tim mencetak gol melalui titik penalti pada babak pertama, tetapi tidak ada gol tambahan hingga waktu normal berakhir.