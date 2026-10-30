FIFA Gagal Wujudkan Kesetaraan Hadiah Piala Dunia Putri 2027

JawaPos.com – FIFA diperkirakan gagal memenuhi target kesetaraan gender dalam pemberian hadiah uang pada Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (30/10), Kondisi tersebut menjadi sorotan karena badan sepak bola dunia itu baru saja mencatatkan pendapatan sebesar USD 15 miliar atau sekitar Rp246 triliun dari penyelenggaraan Piala Dunia Pria 2026.

Padahal, Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa kesetaraan hadiah uang antara turnamen putra dan putri menjadi salah satu ambisi organisasi tersebut pada 2027.

Namun, target tersebut terancam tidak tercapai karena hadiah uang untuk tim putri pada 2027 diperkirakan hanya sekitar USD 220 juta atau Rp3,99 triliun, jauh di bawah total hadiah USD 655 juta atau Rp11,88 triliun pada turnamen putra.

Jumlah tersebut memang meningkat dua kali lipat dibandingkan Piala Dunia Wanita 2023 yang menyediakan USD 110 juta atau Rp1,99 triliun, tetapi nilainya masih sekitar sepertiga dari total hadiah turnamen putra.

Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut sebagai peluang yang terlewatkan bagi FIFA untuk mewujudkan kesetaraan, meskipun peningkatan hadiah uang itu tetap dianggap sebagai kemajuan bagi sepak bola wanita.

FIFA disebut mempertimbangkan pendapatan komersial turnamen wanita 2027 dalam menentukan besaran hadiah, sementara Infantino sebelumnya pernah mengkritik stasiun televisi karena dinilai belum memberikan penawaran memadai untuk hak siar kompetisi tersebut.

Sebagai perbandingan, juara Piala Dunia Pria 2026, Spanyol, memperoleh hadiah sebesar USD 50 juta atau sekitar Rp906,4 miliar.