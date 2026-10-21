Persija Dibayangi Isu Pengurangan Poin Imbas Suporter, Shin Tae-yong Singgung Aturan FIFA

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menanggapi isu pengurangan poin yang membayangi timnya menyusul insiden kericuhan suporter saat menghadapi Persita Tangerang. Ia pun menyinggung regulasi FIFA terkait pengurangan poin klub akibat kericuhan suporter.

Isu pengurangan poin mencuat setelah kericuhan suporter mewarnai pertandingan Persija kontra Persita pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10) lalu. Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran menelan kekalahan pahit 2-3 dari tuan rumah.

Dalam laga tersebut, kericuhan antarsuporter sempat terjadi di tribun penonton saat jeda babak pertama. Akibat insiden tersebut, kick-off pertandingan babak kedua pun mengalami kemunduran karena menunggu situasi di tribun mereda.

Menanggapi isu pengurangan poin yang menghantui Persija, Shin Tae-yong mengaku belum mengetahui adanya ketentuan FIFA yang secara langsung mengatur pengurangan poin klub akibat kericuhan suporter. Menurutnya, sanksi dalam sepak bola harus merujuk pada regulasi dan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

"Sepengetahuan saya, berdasarkan regulasi sepak bola, pengurangan poin biasanya berkaitan dengan pelanggaran tertentu, seperti manipulasi pertandingan. Sementara itu, apabila masalahnya berkaitan dengan tindakan suporter, penanganannya bisa berbeda," kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers menjelang laga lawan Arema FC, dikutip Rabu (21/10).

Shin Tae-yong pun berharap PSSI bersama pihak berwenang dapat mengkaji persoalan tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk sanksi. Ia menekankan pentingnya penerapan aturan yang tepat agar hukuman yang dijatuhkan tidak serta-merta berupa pengurangan poin bagi klub.

"Karena itu, saya berharap pihak berwenang dapat menangani persoalan ini secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," tutur dia.

Selain menanggapi isu sanksi, Shin Tae-yong turut mengingatkan suporter Persija agar tetap memberikan dukungan secara positif. Menurutnya, perilaku suporter di stadion perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan klub maupun penikmat sepak bola lainnya.