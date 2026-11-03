FIFA Uji Tiga Aturan Baru di Piala Dunia U-15, Salah Satunya Aturan Offside

FIFA menguji tiga perubahan aturan di Piala Dunia U-15, termasuk penghapusan lemparan ke dalam dan perubahan aturan offside. (ig @fifa)
JawaPos.com - FIFA mulai menguji tiga perubahan aturan dalam Piala Dunia U-15 yang diperkenalkan tahun ini.
Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana regulasi baru bisa diterapkan dalam sepak bola profesional, termasuk kompetisi besar seperti Premier League dan Liga Champions.
Sejak Arsene Wenger menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, organisasi tersebut semakin menaruh perhatian pada upaya meningkatkan kualitas pertandingan.
Fokus utamanya adalah memperlancar alur permainan, mengurangi pemborosan waktu, serta membuat sepak bola lebih menarik untuk ditonton.
Melansir Give Me Sport, dua dari tiga perubahan yang sedang diuji berkaitan dengan upaya mempercepat jalannya pertandingan.
Sementara itu, perubahan lainnya menyentuh aturan offside yang selama ini menjadi salah satu regulasi paling sering memicu perdebatan.
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Piala Dunia U-15 menjadi tempat FIFA menguji gagasan tersebut sebelum mempertimbangkan kemungkinan penerapannya pada kompetisi senior.
Piala Dunia U-15 telah memasuki tahap akhir, dan sejumlah perubahan dalam pertandingan mulai terlihat jelas.
Salah satu yang paling mencolok adalah penghapusan lemparan ke dalam.
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