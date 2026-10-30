Imbas Kasus Mbappe dengan Tiongkok, Real Madrid Bisa Kehilangan Banyak Uang

JawaPos.com - Real Madrid menghadapi situasi sulit menyusul kontroversi yang melibatkan Kylian Mbappe di Tiongkok. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut citra pribadi sang pemain, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi klub.

Kesuksesan komersial Los Blancos selama ini ditopang oleh daya tarik global mereka, termasuk popularitas para pemain bintang. Sosok seperti Mbappe membantu klub menghasilkan pendapatan besar melalui kesepakatan sponsor, penjualan merchandise, dan hak citra.

Namun, kontroversi terbaru yang melibatkan penyerang asal Prancis itu di Tiongkok mulai mengancam sejumlah sumber pemasukan tersebut.

Menurut laporan Mundo Deportivo, Real Madrid berpotensi kehilangan pendapatan karena memiliki hak atas sebagian penghasilan komersial Mbappe. Kekhawatiran ini muncul setelah sejumlah perusahaan mengakhiri kemitraan mereka dengan sang pemain.

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Kehilangan Sponsor Mbappe Bisa Berdampak pada Madrid

Mbappe dilaporkan menghasilkan sekitar €30 juta setiap tahun melalui kesepakatan iklan. Angka tersebut menjadikannya salah satu pesepak bola dengan nilai komersial tertinggi.

Namun, situasinya berubah setelah komentarnya mengenai sebuah meme yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada wajah Mao Zedong, mantan pemimpin Tiongkok, memicu kontroversi.

Sejumlah perusahaan asal Tiongkok, termasuk Dongpeng Beverage, Mengniu, dan Milkground, dilaporkan telah mengakhiri hubungan komersial dengan penyerang Real Madrid tersebut.