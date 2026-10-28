10 Negara dengan Pemenang Ballon d’Or Terbanyak

JawaPos.com - Ballon d’Or telah lama dianggap sebagai salah satu penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola.

Sejak pertama kali diberikan pada 1956, trofi ini menjadi simbol pengakuan atas performa luar biasa para pemain di level tertinggi.

Sejumlah legenda sepak bola telah mengukir sejarah melalui penghargaan tersebut. Lionel Messi, misalnya, mengoleksi delapan Ballon d’Or, menjadikannya pemain dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah.

Namun, jika dihitung berdasarkan negara asal para pemenangnya, hasilnya cukup menarik. Prancis menempati posisi teratas, sementara Spanyol harus puas berada di bawah sejumlah negara lain meski memiliki banyak pemain legendaris.

Melansir Give Me Sport, berikut daftar 10 negara dengan jumlah pemenang Ballon d’Or terbanyak berdasarkan data yang dibahas dalam daftar ini.

10. Argentina – 1 pemenang

Argentina hanya memiliki satu pemain yang memenangkan Ballon d’Or, tetapi pemain tersebut adalah Lionel Messi, salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa.

Messi telah meraih delapan trofi Ballon d’Or. Empat di antaranya ia menangkan secara beruntun pada 2009 hingga 2012, ketika menjadi sosok sentral dalam dominasi Barcelona di sepak bola Eropa.