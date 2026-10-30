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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Harry Kane Diprediksi Bakal Dianugerahi Gelar Ksatria oleh Kerajaan Inggris

Harry Kane (Bein Sports) - Image

Harry Kane (Bein Sports)

JawaPos.com - Harry Kane berpeluang mendapatkan gelar ksatria dari Kerajaan Inggris setelah meraih Ballon d'Or.

Kapten timnas Inggris tersebut mengaku akan merasa bangga jika menerima penghargaan itu, meskipun ia belum terbiasa membayangkan orang-orang memanggilnya dengan sebutan “Sir”.

Kane menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen yang memenangkan penghargaan bergengsi tersebut, sekaligus pemain Inggris kelima dalam sejarah yang meraihnya. 

Kemenangan itu langsung memunculkan spekulasi bahwa penyerang Bayern Munich tersebut akan mendapat pengakuan khusus dari Kerajaan Inggris.

Melansir ESPN, berbicara kepada wartawan setelah Bayern mengalahkan Magdeburg dalam pertandingan DFB-Pokal pada Rabu, Kane menanggapi kemungkinan dirinya dianugerahi gelar ksatria dengan antusias, tetapi tetap berhati-hati agar tidak terlalu jauh berspekulasi.

"Saya tidak akan menolaknya [gelar ksatria], itu sudah pasti," katanya. "Jika itu terjadi, akan luar biasa, dan sesuatu yang akan sangat saya banggakan. Tapi saya tidak ingin terlalu terbawa suasana."

Meski terbuka terhadap kemungkinan tersebut, Kane mengakui bahwa panggilan “Sir” akan terasa tidak biasa baginya.

"Kedengarannya bagus, tapi saya akan merasa aneh jika semua orang memanggil saya Sir. Jadi untuk saat ini kita tetap menggunakan nama Harry saja."

Pemerintah Inggris Beri Apresiasi

Pencapaian Kane juga mendapat perhatian dari pemerintah Inggris. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyampaikan ucapan selamat setelah sang penyerang memenangkan Ballon d'Or pada Senin.

Editor: Banu Adikara
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