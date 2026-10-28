Nathan Tjoe-A-On Bermain Penuh Bantu Willem II Kalahkan Helmond

JawaPos.com - Bek sayap timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On pada pertandingan babak 32 besar Piala Belanda di Stadion MySteel, Helmond, Selasa (27/10) waktu setempat.

Dilansir dari Antara, Nathan menempati bek kiri di lini pertahanan Willem II sejak menit pertama dan mampu memenangi 50 persen duel, demikian catatan KNVB Beker.

Selain itu, mantan pemain Swansea City itu melepaskan 93 persen akurasi umpan lalu melakukan 61 sentuhan dan menciptakan satu umpan progresif.

Sementara itu, Willem II mampu mengemas kemenangan dengan skor ketat 4-3 berkat gol yang dicetak Devin Haen, Eser Gurbuz (2), dan Tonny de Vilhena Trindade.

Sedangkan Helmond sempat memberikan perlawanan melalui Michel Ludwig dan Labinot Bajrami (2).

Selain Willem II, kemenangan juga didapatkan oleh Go Ahead Eagles yang mengalahkan HFC dengan skor telak 5-0 pada babak 32 besar Piala Belanda di Stadion Sportpark Spanjaardslaan, Haarlem.

Go Ahead Eagles berhasil mengalahkan HFC berkat gol yang dicetak Melle Meulensteen, Oskar Sivertsen, Thibo Baeten, Joris Kramer, dan Tomas Galvez.

Berikut hasil lengkap babak 32 besar Piala Belanda, Selasa (27/10) waktu setempat: Excelsior 1 - 1 ADO Den Haag (pen 6-5)