Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.31 WIB

Nathan Tjoe-A-On Bermain Penuh Bantu Willem II Kalahkan Helmond

Nathan Tjoe-A-On bermain penuh ketika membantu timnya mengalahkan Helmond. (Willem II) - Image

Nathan Tjoe-A-On bermain penuh ketika membantu timnya mengalahkan Helmond. (Willem II)

JawaPos.com - Bek sayap timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On  pada pertandingan babak 32 besar Piala Belanda di Stadion MySteel, Helmond, Selasa (27/10) waktu setempat.

Dilansir dari Antara, Nathan menempati bek kiri di lini pertahanan Willem II sejak menit pertama dan mampu memenangi 50 persen duel, demikian catatan KNVB Beker.

Selain itu, mantan pemain Swansea City itu melepaskan 93 persen akurasi umpan lalu melakukan 61 sentuhan dan menciptakan satu umpan progresif.

Sementara itu, Willem II mampu mengemas kemenangan dengan skor ketat 4-3 berkat gol yang dicetak Devin Haen, Eser Gurbuz (2), dan Tonny de Vilhena Trindade.

Sedangkan Helmond sempat memberikan perlawanan melalui Michel Ludwig dan Labinot Bajrami (2).

Selain Willem II, kemenangan juga didapatkan oleh Go Ahead Eagles yang mengalahkan HFC dengan skor telak 5-0 pada babak 32 besar Piala Belanda di Stadion Sportpark Spanjaardslaan, Haarlem.

Go Ahead Eagles berhasil mengalahkan HFC berkat gol yang dicetak Melle Meulensteen, Oskar Sivertsen, Thibo Baeten, Joris Kramer, dan Tomas Galvez.

Berikut hasil lengkap babak 32 besar Piala Belanda, Selasa (27/10) waktu setempat:

Excelsior 1 - 1 ADO Den Haag (pen 6-5)

Kloetinge 0 - 2 Cambuur

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rating Nathan Tjoe-A-On Saat Willem II Tumbang dari Sparta Rotterdam - Image
Sepak Bola Dunia

Rating Nathan Tjoe-A-On Saat Willem II Tumbang dari Sparta Rotterdam

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs Willem II: Tuan Rumah Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sparta Rotterdam vs Willem II: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.27 WIB

Nathan Tjoe-A-On Starter, Willem II Kalah 1-3 dari Utrecht - Image
Sepak Bola Dunia

Nathan Tjoe-A-On Starter, Willem II Kalah 1-3 dari Utrecht

Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore