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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Rating Nathan Tjoe-A-On Saat Willem II Tumbang dari Sparta Rotterdam

Nathan Tjoe-A-On saat bela Willem II. (Dok. Willem II) - Image

Nathan Tjoe-A-On saat bela Willem II. (Dok. Willem II)

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On harus merasakan kekalahan bersama Willem II saat melawan Sparta Rotterdam di pekan sembilan Liga Belanda.

Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Het Kasteel, Minggu (18/10).

Pada laga melawan Sparta Rotterdam, Nathan Tjoe-A-On bermain sebagai starter.

Melansir Fotmob, dia mendapatkan rating 6,8 selama bermain 90 menit.

Bek Timnas Indonesia tersebut menampilkan permainan tangguh.

Secara statistik permainan, Nathan Tjoe-A-On melakukan 14 aksi bertahan dengan melakukan tiga tekel, enam sapuan, dan lima intersepsi.

Saat melakukan duel, Nathan juga beberapa kali memenangkannya.

Bek 24 tahun tersebut tercatat memenangkan delapan dari 11 duel.

Dari sisi menyerang, Nathan belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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