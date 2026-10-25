Arsenal Tekuk Everton 2-0, Persaingan Puncak Klasemen Premier League Memanas!

Arsenal pepet Manchester City di Puncak Klasemen. (@Arsenal/X).
JawaPos.com - Arsenal berhasil menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris 2026/2027 setelah mengalahkan Everton dengan skor 2-0 di Emirates Stadium, Sabtu (25/10). Kemenangan itu menjadi kesempatan bagi The Gunners untuk memangkas jarak dengan Manchester City yang menelan kekalahan pada pekan kedelapan. Manchester City gagal mempertahankan rekor sempurna mereka setelah takluk 1-2 dari Aston Villa di Villa Park.
Arsenal mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dan langsung unggul pada menit ketujuh. Berawal dari umpan sepak pojok Martin Ødegaard yang disambut di tiang dekat, bola liar di kotak penalti gagal dibuang dengan sempurna oleh lini pertahanan Everton.
Ezri Konsa lalu memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol dari jarak dekat dan membawa Arsenal unggul 1-0. Gol itu menjadi gol pertama Arsenal lewat situasi bola mati (set piece) sejak Mei. Dilansir dari Reuters, The Gunners sebelumnya melewati 13 pertandingan di semua kompetisi tanpa mencetak gol lewat skema itu.
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Arsenal lalu memastikan kemenangan pada menit ke-68 lewat gol Gabriel Magalhães. Ben White yang mencatatkan penampilan ke-200-nya bersama klub, mengirimkan umpan silang ke tiang jauh yang disambut sundulan Gabriel Magalhães. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 2-0 meski harus bermain dalam kondisi hujan deras di London utara.
Hasil itu membuat Arsenal mengoleksi 21 poin dari delapan pertandingan, menyamai perolehan Manchester City. Persaingan di papan atas pun semakin ketat. Manchester City dan Arsenal saat ini hanya dipisahkan oleh selisih gol. Manchester City unggul dengan +11, sedangkan Arsenal +8 yang membuatnya menempati posisi kedua.
Usai pertandingan, Mikel Arteta mengapresiasi kontribusi para pemainnya setelah adanya lima perubahan dalam susunan tim. “Itu sangat bagus bagi kami dan tentu akan membuat saya melakukannya lagi. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukannya karena kami memiliki kelompok pemain yang luar biasa dengan mentalitas yang tepat. Mereka semua siap mengambil peran ketika mendapatkan kesempatan,” kata Arteta dikutip dari situs resmi klub.
Sementara itu, Ezri Konsa mengaku tidak terkejut dengan kemampuan Arsenal meraih kemenangan di Emirates Stadium. Menurutnya, konsistensi menjadi faktor penting bagi tim yang ingin bersaing memperebutkan gelar juara.
“Saya sudah datang ke stadion ini selama bertahun-tahun dan tahu betapa sulitnya bermain melawan kami. Hal itu tidak mengejutkan bagi saya. Kami adalah juara dan untuk menjadi juara, Anda harus memenangi pertandingan secara konsisten. Ini adalah kandang kami dan kami ingin memenangi sebanyak mungkin pertandingan di sini,” kata Konsa.
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