Arsenal Kehilangan Bukayo Saka karena Cedera, Noni Madueke dan Max Dowman Siap Mengisi Posisi

Arsenal (x @TouchlineX)
JawaPos.com - Arsenal hadapi tantangan setelah Bukayo Saka mengalami cedera paha saat menghadapi Bayern Munich dalam pertandingan Liga Champions yang berakhir imbang 2-2.
Menurut laporan Sky Sports, Saka harus meninggalkan lapangan pada menit ke-10 setelah merasakan nyeri tajam di bagian paha.
Manajer Mikel Arteta mengaku khawatir dengan kondisi pemain andalannya tersebut, sementara pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan perkiraan waktu pemulihannya.
Absennya Saka menjadi perhatian karena kontribusinya sangat penting bagi Arsenal. Sky Sports mencatat bahwa sejak musim 2020/2021, persentase kemenangan Arsenal di Premier League mencapai 64,2 persen ketika Saka menjadi starter, dibandingkan 53,3 persen saat ia tidak bermain sebagai starter.
Musim ini, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal di Premier League dengan tiga gol, sekaligus memimpin sejumlah statistik serangan tim.
Salah satu pemain yang berpeluang mengambil peran lebih besar adalah Noni Madueke. Winger berusia 24 tahun tersebut mampu bermain di kedua sisi lapangan dan memiliki kecepatan serta gaya menyerang yang langsung.
Ketika Saka ditarik keluar melawan Bayern, Eberechi Eze masuk untuk bermain di sisi kiri, sementara Madueke bergeser ke kanan. Ia juga berkontribusi dalam proses gol penyeimbang Declan Rice melalui umpan cepat kepada Viktor Gyökeres.
Selain Madueke, pemain muda Max Dowman juga berpotensi memperoleh kesempatan bermain lebih banyak. Pemain berusia 16 tahun itu telah menunjukkan potensinya melalui sejumlah penampilan bersama tim senior Arsenal, termasuk mencetak dua gol ketika menghadapi Ipswich Town di Carabao Cup.
Namun, kesempatan di Premier League masih terbatas, dengan catatan sembilan menit bermain pada musim ini sebelum laga melawan Everton.
Arteta sebelumnya menegaskan bahwa Dowman akan memperoleh kesempatan dan harus memanfaatkannya untuk membuktikan kemampuannya.
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