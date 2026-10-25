Catatkan Penampilan ke-200 Liga Inggris, Gabriel Magalhaes Cetak Gol Arsenal

Gabriel Magalhaes cetak gol saat Arsenal kalahkan Everton. (Dok. Gabriel Magalhaes)
JawaPos.com - Gabriel Magalhaes menandai penampilan ke-200 di Liga Inggris dengan mencetak gol untuk Arsenal mengalahkan Everton di pekan kedelapan. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (24/10/2026).
Mencetak gol di penampilan ke-200 merupakan momen bahagia bagi Gabriel Magalhaes. Dia juga berterima kasih atas dukungan suporter.
"Saya merasa sangat baik, ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya dan bisa mencatatkan penampilan ke-200 saya di Liga Premier dengan seragam ini adalah suatu kebahagiaan. Saya sangat senang, dan terima kasih kepada para penggemar atas cintanya, tetapi yang terpenting hari ini adalah tiga poin," kata Gabriel Magalhaes yang dikutip laman resmi Arsenal, Minggu (24/10/2026).
Gol yang dicetak ke gawang Everton menjadi gol pertama Gabriel musim ini. Dia juga membuat pertahanan Arsenal tidak kebobolan di laga kali ini.
“Saya akan selalu berada di dalam kotak penalti, saya ingin mencetak gol, tetapi saya juga ingin menjadi yang terbaik dalam bertahan di kotak penalti. Hari ini hal itu terjadi dan saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya musim ini. Saya sangat bangga pada diri sendiri. Semua yang saya lakukan adalah untuk membuat diri saya lebih kuat, untuk belajar setiap hari, dan saya sangat senang bisa tampil untuk ke-200 kalinya dengan seragam ini," ujar Gabriel.
Duetnya di lini belakang, Ezri Konsa juga mencetak gol untuk Arsenal pada menit ketujuh. Gabriel mengaku senang bisa berduet dengan bek timnas Inggris itu.
"(Ezri dan saya) baru saja membicarakannya di ruang ganti. Kami bekerja sangat keras setiap hari. Hari ini terjadi, kedua bek tengah mencetak gol, jadi kami sangat senang," kata bek berusia 28 tahun tersebut.
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“Dia pemain hebat; kami sudah tahu kualitasnya sejak dia bergabung dengan Arsenal. Dia menunjukkan kualitasnya dan mampu bermain di level tinggi. Saya sangat senang memilikinya bersama kami," puji Gabriel Magalhaes.
Kemenangan melawan Everton membuat Arsenal menyamai poin Manchester City di puncak klasemen. Setelah laga tersebut, The Gunners mulai fokus menghadapi Fleetwood dan Liverpool pada 1 November.
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