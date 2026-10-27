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Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.31 WIB

Daftar 5 Pemain Inggris Peraih Ballon d’Or: Harry Kane Jadi Nama Teranyar

Striker Bayern Munchen Harry Kane menjadi pemain kelima asal Inggris yang meraih Ballon d'Or. (Bein Sports) - Image

Striker Bayern Munchen Harry Kane menjadi pemain kelima asal Inggris yang meraih Ballon d'Or. (Bein Sports)

JawaPos.com - Harry Kane resmi masuk dalam daftar pemain Inggris yang berhasil meraih gelar Ballon d’Or setelah memenangkan penghargaan edisi 2026.

Striker Bayern Munchen itu menjadi pemain Inggris kelima yang sukses menyabet penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut.

Kane dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or 2026 dalam acara yang berlangsung di London Palladium, Inggris, Selasa (27/10) dini hari WIB.

Bomber Timnas Inggris itu mengungguli Lamine Yamal dan Kylian Mbappe dalam perburuan gelar individu bergengsi tersebut.

Keberhasilan tersebut menjadikan Kane sebagai pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d’Or sejak Michael Owen pada 2001.

Dengan demikian, Kane mengakhiri penantian selama 25 tahun bagi pemain Inggris untuk kembali meraih penghargaan tersebut.

Kane meneruskan jejak para pendahulunya setelah melewati musim yang mengesankan bersama klub dan tim nasional.

Secara keseluruhan, kini ada lima pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan tersebut sejak pertama kali diberikan pada 1956.

Lantas, siapa saja kelima pemain Inggris yang sukses menyabet gelar Ballon d’Or? Berikut daftarnya:

Editor: Edi Yulianto
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