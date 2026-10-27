Prediksi Skor Roma vs Cagliari di Serie A: Giallorossi Diunggulkan Menang di Olimpico

Niccolo Pisilli bawa AS Roma menang lawan Slovan Bratislava. (AS Roma)
JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Cagliari pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.
Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Napoli.
Roma datang dengan catatan yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Gian Piero Gasperini belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di Serie A. Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi Giallorossi untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Pada pertandingan sebelumnya, Roma harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Napoli. Hasil itu memperlihatkan bahwa lini serang mereka mampu menghasilkan gol, tetapi pertahanan masih perlu mendapat perhatian agar tidak kembali kehilangan keunggulan.
Donyell Malen menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan perbedaan dalam pertandingan melawan Cagliari. Pergerakannya di lini depan bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tim tamu, terutama jika Roma mampu menguasai permainan sejak awal.
Selain Malen, Matías Soulé juga berpeluang memainkan peran penting dalam membangun serangan. Kemampuan pemain tersebut dalam mencari ruang dan menciptakan peluang dapat membantu Roma membongkar pertahanan Cagliari yang sedang mengalami penurunan performa.
Kabar mengenai kondisi Paulo Dybala turut menjadi perhatian menjelang pertandingan ini. Penyerang asal Argentina tersebut berpeluang kembali masuk skuad setelah menjalani tes kebugaran. Namun, keputusannya untuk tampil tetap bergantung pada hasil pemeriksaan kondisi fisik menjelang pertandingan.
Baca Juga:Prediksi Skor AS Roma Vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Raih Kemenangan Perdana
Jika Dybala belum cukup bugar untuk bermain sejak menit pertama, Roma masih memiliki sejumlah pilihan di lini serang. Kedalaman skuad juga memberi Gasperini ruang untuk melakukan rotasi, mengingat jadwal pertandingan yang cukup padat.
Di sisi lain, Cagliari datang ke ibu kota Italia dengan kondisi yang kurang ideal. Tim besutan Fabio Pisacane tersebut baru saja menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Monza dengan skor 4-0 dan Bologna dengan skor 2-0.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022