Prediksi Skor Roma vs Cagliari di Serie A: Giallorossi Diunggulkan Menang di Olimpico

JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Cagliari pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (28/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Napoli.

Roma datang dengan catatan yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Gian Piero Gasperini belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di Serie A. Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi Giallorossi untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Pada pertandingan sebelumnya, Roma harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 3-3 melawan Napoli. Hasil itu memperlihatkan bahwa lini serang mereka mampu menghasilkan gol, tetapi pertahanan masih perlu mendapat perhatian agar tidak kembali kehilangan keunggulan.

Donyell Malen menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan perbedaan dalam pertandingan melawan Cagliari. Pergerakannya di lini depan bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tim tamu, terutama jika Roma mampu menguasai permainan sejak awal.

Selain Malen, Matías Soulé juga berpeluang memainkan peran penting dalam membangun serangan. Kemampuan pemain tersebut dalam mencari ruang dan menciptakan peluang dapat membantu Roma membongkar pertahanan Cagliari yang sedang mengalami penurunan performa.

Kabar mengenai kondisi Paulo Dybala turut menjadi perhatian menjelang pertandingan ini. Penyerang asal Argentina tersebut berpeluang kembali masuk skuad setelah menjalani tes kebugaran. Namun, keputusannya untuk tampil tetap bergantung pada hasil pemeriksaan kondisi fisik menjelang pertandingan.

Jika Dybala belum cukup bugar untuk bermain sejak menit pertama, Roma masih memiliki sejumlah pilihan di lini serang. Kedalaman skuad juga memberi Gasperini ruang untuk melakukan rotasi, mengingat jadwal pertandingan yang cukup padat.