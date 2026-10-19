Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 01.26 WIB

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Punya Modal Meyakinkan

Cagliari berupaya melanjutkan tren positif saat bertandang ke Monza di Serie A. (Istimewa) - Image

Cagliari berupaya melanjutkan tren positif saat bertandang ke Monza di Serie A. (Istimewa)

JawaPos.com - Cagliari akan bertandang ke markas Monza pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di Stadion U-Power, Senin (19/10) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif sekaligus membukukan lima kemenangan tandang beruntun di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Cagliari datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

Tim asuhan Fabio Pisacane juga menunjukkan pertahanan yang cukup solid dengan hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan awal Serie A musim ini.

Sebaliknya, Monza masih kesulitan menemukan konsistensi.

Mereka baru mengumpulkan empat poin dari enam pertandingan dan masih berada di zona degradasi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan penting bagi Monza untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan laju positif Cagliari.

Namun, Cagliari tetap perlu menjaga fokus karena pertandingan tandang selalu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika menghadapi tim yang sedang berjuang keluar dari zona bawah klasemen.

Daniel Maldini diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Inter Milan Gebuk Bologna 3-1, Kokohkan Posisi di Pucuk Liga Italia - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Gebuk Bologna 3-1, Kokohkan Posisi di Pucuk Liga Italia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Prediksi Skor AS Roma vs Genoa di Liga Italia: Giallorossi Punya Rekor Impresif di Olimpico - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor AS Roma vs Genoa di Liga Italia: Giallorossi Punya Rekor Impresif di Olimpico

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18.18 WIB

Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo di Liga Italia: Jay Idzes Absen, Tuan Rumah Bisa Amankan 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo di Liga Italia: Jay Idzes Absen, Tuan Rumah Bisa Amankan 3 Poin

Jumat, 16 Oktober 2026 | 13.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore