Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Punya Modal Meyakinkan

JawaPos.com - Cagliari akan bertandang ke markas Monza pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di Stadion U-Power, Senin (19/10) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif sekaligus membukukan lima kemenangan tandang beruntun di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Cagliari datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati empat pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

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Tim asuhan Fabio Pisacane juga menunjukkan pertahanan yang cukup solid dengan hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan awal Serie A musim ini.

Sebaliknya, Monza masih kesulitan menemukan konsistensi.

Mereka baru mengumpulkan empat poin dari enam pertandingan dan masih berada di zona degradasi.

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Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan penting bagi Monza untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan laju positif Cagliari.

Namun, Cagliari tetap perlu menjaga fokus karena pertandingan tandang selalu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika menghadapi tim yang sedang berjuang keluar dari zona bawah klasemen.