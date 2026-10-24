Prediksi Skor Liga Italia: Cagliari Berharap Bangkit, Bologna Cari Momentum

Cagliari menjamu Bologna dalam lanjutan Serie A. (Cagliari)
JawaPos.com - Cagliari akan menjamu Bologna pada pekan lanjutan Serie A Italia 2026/2027 di Unipol Domus, Sabtu (24/10) pukul 20.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur positif setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya.
Cagliari memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri.
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Sementara itu, Bologna datang dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan setelah gagal mempertahankan performa positif.
Di bawah arahan Pisacane, Cagliari sempat memperlihatkan permainan yang cukup solid.
Mereka mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sehingga tidak mudah ditaklukkan oleh lawan.
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Menghadapi Bologna, Cagliari perlu memperbaiki koordinasi antarpemain di lini belakang.
Di sisi lain, Bologna juga masih berusaha menemukan kestabilan permainan.
Perjalanan mereka pada awal musim ini tidak berjalan sesuai harapan hingga terjadi pergantian pelatih. Domenico Tedesco diberhentikan setelah hanya memimpin tim dalam empat pertandingan Serie A.
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