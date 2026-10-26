Prediksi Skor Al Ahli vs Al Gharafa di ACLE, Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - Al Ahli akan menghadapi Al Gharafa dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ACLE ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10) pukul 23.00 WIB.

Tuan rumah memiliki modal bagus untuk mengamankan tiga poin, sedangkan tim tamu masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

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Al Ahli datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Sebaliknya, wakil Qatar Al Gharafa belum menunjukkan performa yang stabil.

Meski demikian, Al Ahli tetap tidak boleh menganggap remeh Al Gharafa karena memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan ancaman.

Penyerang Al Ahli asal Inggris Ivan Toney diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan.

Ketajaman Toney bisa menjadi pembeda, terutama jika Al Ahli mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal.