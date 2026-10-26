Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.23 WIB

Prediksi Skor Neftchi Farg'ona vs Al Ittihad di ACLE: Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Al Ittihad menghadapi Neftchi Farg'ona di Liga Champions Asia. (Istimewa) - Image

Al Ittihad menghadapi Neftchi Farg'ona di Liga Champions Asia. (Istimewa)

JawaPos.com - Al Ittihad akan menghadapi Neftchi Farg'ona dalam lanjutan AFC Champions League Elite (ACLE) 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10) pukul 20.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif di kompetisi Asia.

Wakil Uzbekistan Neftchi Farg'ona perlu segera memperbaiki performa, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas lini serang yang cukup berbahaya.

Neftchi Farg'ona berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri, sedangkan Al Ittihad memiliki modal dari hasil pertandingan terakhir yang lebih meyakinkan.

Meski demikian, kondisi skuad yang dilaporkan relatif bugar menjadi salah satu keuntungan bagi Neftchi Farg'ona. 

Keuntungan tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik. Neftchi Farg'ona harus mampu menjaga organisasi pertahanan sekaligus mencari peluang melalui serangan yang efektif.

Menghadapi Al Ittihad, mereka tidak bisa terlalu sering kehilangan bola atau memberikan ruang kepada pemain lawan.

Para pemain Al Ittihad punya produktivitas dan kemampuan memanfaatkan peluang dapat menjadi faktor pembeda ketika menghadapi Neftchi Farg'ona.

Namun, Al Ittihad memiliki sejumlah persoalan dalam menentukan komposisi pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Grup F Piala Asia 2027

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.44 WIB

Borneo FC ke Perempat Final AFC Challenge League, Sejarah Baru Sepak Bola Indonesia! - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC ke Perempat Final AFC Challenge League, Sejarah Baru Sepak Bola Indonesia!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Piala Asia 2027 Terancam Mundur ke 2028, AFC Pantau Situasi Timur Tengah - Image
Sepak Bola Dunia

Piala Asia 2027 Terancam Mundur ke 2028, AFC Pantau Situasi Timur Tengah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore