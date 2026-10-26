Prediksi Skor Neftchi Farg'ona vs Al Ittihad di ACLE: Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Al Ittihad menghadapi Neftchi Farg'ona di Liga Champions Asia. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Ittihad akan menghadapi Neftchi Farg'ona dalam lanjutan AFC Champions League Elite (ACLE) 2026/2027.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10) pukul 20.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif di kompetisi Asia.
Wakil Uzbekistan Neftchi Farg'ona perlu segera memperbaiki performa, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas lini serang yang cukup berbahaya.
Neftchi Farg'ona berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri, sedangkan Al Ittihad memiliki modal dari hasil pertandingan terakhir yang lebih meyakinkan.
Meski demikian, kondisi skuad yang dilaporkan relatif bugar menjadi salah satu keuntungan bagi Neftchi Farg'ona.
Keuntungan tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik. Neftchi Farg'ona harus mampu menjaga organisasi pertahanan sekaligus mencari peluang melalui serangan yang efektif.
Menghadapi Al Ittihad, mereka tidak bisa terlalu sering kehilangan bola atau memberikan ruang kepada pemain lawan.
Para pemain Al Ittihad punya produktivitas dan kemampuan memanfaatkan peluang dapat menjadi faktor pembeda ketika menghadapi Neftchi Farg'ona.
Namun, Al Ittihad memiliki sejumlah persoalan dalam menentukan komposisi pemain.
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Jawa Pos
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