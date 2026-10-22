Arsenal Selamat dari Kekalahan di Markas Bayern, Declan Rice Jadi Penyelamat

JawaPos.com - Hasil tersebut menjaga rekor tak terkalahkan Arsenal di fase liga musim ini. Sebelumnya, The Gunners meraih kemenangan atas Napoli dan Lille.

Arsenal memulai pertandingan dengan agresif dan berusaha menekan pertahanan Bayern. Namun, tim asuhan Mikel Arteta harus kehilangan Bukayo Saka pada menit ke-10 akibat cedera. Eberechi Eze kemudian masuk menggantikan winger andalan Arsenal tersebut.

Pergantian itu justru menjadi momen penting bagi tim tamu. Eze berhasil membawa Arsenal unggul pada menit ke-25 setelah menerima umpan terobosan Martin Odegaard. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah ke sudut bawah gawang Manuel Neuer.

Gol tersebut sempat dianulir karena dugaan offside. Namun, setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR), keputusan wasit berubah dan gol Arsenal dinyatakan sah.

Bayern tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-35, Alphonso Davies mencetak gol setelah menerima umpan terobosan Harry Kane yang membelah pertahanan Arsenal.

Davies berhasil melewati penjagaan Jurrien Timber sebelum menuntaskan peluang dengan tembakan yang tidak mampu dihentikan David Raya. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Harry Kane Bawa Bayern Berbalik Unggul Pertandingan semakin sengit setelah jeda. Kedua tim berusaha mencari gol tambahan, tetapi Bayern akhirnya mendapatkan kesempatan emas melalui titik penalti.

Wasit menunjuk titik putih setelah tembakan Harry Kane mengenai lengan Jurrien Timber di kotak penalti. Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik.

Penyerang Inggris itu melepaskan tendangan keras ke sisi kiri gawang pada menit ke-61. Raya gagal menjangkau bola sehingga Bayern berbalik unggul 2-1.