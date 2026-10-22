Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.47 WIB

Arsenal Selamat dari Kekalahan di Markas Bayern, Declan Rice Jadi Penyelamat

Arsenal membawa pulang satu poin dari markas Bayern Munchen setelah bermain imbang 2-2. Gol Declan Rice pada menit ke-82 menggagalkan kemenangan tuan rumah, sementara Bukayo Saka mengalami cedera pada awal laga. Arsenal tahan imbang Bayern Munchen di Liga Champions. (James Thorogood/UEFA). - Image

Arsenal membawa pulang satu poin dari markas Bayern Munchen setelah bermain imbang 2-2. Gol Declan Rice pada menit ke-82 menggagalkan kemenangan tuan rumah, sementara Bukayo Saka mengalami cedera pada awal laga. Arsenal tahan imbang Bayern Munchen di Liga Champions. (James Thorogood/UEFA).

JawaPos.com - Hasil tersebut menjaga rekor tak terkalahkan Arsenal di fase liga musim ini. Sebelumnya, The Gunners meraih kemenangan atas Napoli dan Lille.

Arsenal memulai pertandingan dengan agresif dan berusaha menekan pertahanan Bayern. Namun, tim asuhan Mikel Arteta harus kehilangan Bukayo Saka pada menit ke-10 akibat cedera. Eberechi Eze kemudian masuk menggantikan winger andalan Arsenal tersebut.

Pergantian itu justru menjadi momen penting bagi tim tamu. Eze berhasil membawa Arsenal unggul pada menit ke-25 setelah menerima umpan terobosan Martin Odegaard. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah ke sudut bawah gawang Manuel Neuer.

Gol tersebut sempat dianulir karena dugaan offside. Namun, setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR), keputusan wasit berubah dan gol Arsenal dinyatakan sah.

Bayern tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-35, Alphonso Davies mencetak gol setelah menerima umpan terobosan Harry Kane yang membelah pertahanan Arsenal.

Davies berhasil melewati penjagaan Jurrien Timber sebelum menuntaskan peluang dengan tembakan yang tidak mampu dihentikan David Raya. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Harry Kane Bawa Bayern Berbalik Unggul

Pertandingan semakin sengit setelah jeda. Kedua tim berusaha mencari gol tambahan, tetapi Bayern akhirnya mendapatkan kesempatan emas melalui titik penalti.

Wasit menunjuk titik putih setelah tembakan Harry Kane mengenai lengan Jurrien Timber di kotak penalti. Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik.

Penyerang Inggris itu melepaskan tendangan keras ke sisi kiri gawang pada menit ke-61. Raya gagal menjangkau bola sehingga Bayern berbalik unggul 2-1.

Keunggulan tersebut membuat Bayern berada di posisi yang lebih menguntungkan. Tuan rumah berusaha mempertahankan kendali permainan, sedangkan Arsenal terus mencari celah untuk menyamakan kedudukan.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.02 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore