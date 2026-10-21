Bayern Munchen Pastikan Joshua Kimmich Absen saat Jamu Arsenal di Liga Champions

Joshua Kimmich absen bela Bayern Munchen saat lawan Arsenal di liga champions. (Instagram @fcbayern)
JawaPos.com - Joshua Kimmich dipastikan absen saat Bayern Munchen menjamu Arsenal di Liga Champions pada Kamis (22/10).
Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa Joshua Kimmich tidak akan masuk dalam skuad untuk menghadapi Arsenal di Allianz Arena.
Bayern Munchen menyampaikan kabar itu pada Rabu (21/10), setelah sang pemain absen dalam sesi latihan terakhir.
Dilansir dari Reuters, pada Selasa (20/10), asisten pelatih Bayern Aaron Danks sempat menjelaskan bahwa Joshua Kimmich tidak mengikuti latihan karena alasan pribadi.
Klub lalu mengonfirmasi bahwa sang gelandang tengah berduka atas meninggalnya anggota keluarga dekatnya.
“Karena adanya kematian dalam lingkaran keluarga terdekat, Joshua Kimmich hari ini tidak termasuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Arsenal London," tulis Bayern Munchen di X (dulu Twitter).
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"Atas nama keluarga, kami meminta agar privasi dan kesedihannya dihormati serta tidak ada pertanyaan maupun pemberitaan lebih lanjut mengenai hal ini,” lanjut pernyataan itu.
Selain Joshua Kimmich, Bayern juga kehilangan pemain sayap Michael Olise yang harus menjalani skorsing.
Dengan demikian, Die Roten kehilangan dua pemain penting untuk pertandingan kandangnya setelah pada pekan sebelumnya bermain imbang 3-3 melawan Viking FK.
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