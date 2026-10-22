Mourinho Bela Vinicius dan Puji Diomande, Real Madrid Hajar Leipzig 4-1

Real Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Jose Mourinho memuji Yan Diomande dan Kylian Mbappe, sekaligus membela Vinicius Junior yang mendapat siulan dari sebagian suporter Bernabeu. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Jose Mourinho menyebut para pendukung Real Madrid pulang dengan gembira setelah menyaksikan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027 di Santiago Bernabeu, Rabu (21/10) malam waktu setempat.
Pelatih asal Portugal itu secara khusus memuji Yan Diomande dan Kylian Mbappe yang memberikan kontribusi penting dalam kemenangan Los Blancos. Diomande masuk sebagai pemain pengganti dan menutup pesta gol Madrid lewat tendangan voli spektakuler.
Madrid sempat kesulitan membongkar pertahanan Leipzig pada babak pertama. Bernardo Silva akhirnya membuka keunggulan tuan rumah menjelang turun minum. Arda Guler kemudian menggandakan skor pada awal babak kedua, sebelum Mbappe dan Diomande memastikan kemenangan Madrid.
Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tidiam Gomis. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menghentikan Madrid yang mempertahankan rekor sempurna dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan Liga Champions musim ini.
Diomande menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Winger asal Pantai Gading itu masuk menggantikan Vinicius Junior pada menit ke-70. Dia kemudian mencetak gol keempat Madrid pada menit ke-87 melalui tendangan voli kaki kanan yang mengarah ke sudut atas gawang.
Gol tersebut tercipta setelah Diomande menerima umpan Brahim Diaz. Sebelumnya, pemain yang pernah membela Leipzig itu juga memberikan assist untuk gol Mbappe pada menit ke-83.
Dampak Diomande dari bangku cadangan membuat Mourinho puas. Dia menilai kecepatan pemain berusia 19 tahun itu menjadi senjata penting untuk menghadapi pertahanan Leipzig yang mulai kelelahan.
Mourinho juga menyoroti kepuasan para pendukung Madrid setelah melihat penampilan Mbappe dan Diomande.
“Para penggemar pulang dengan gembira, menyaksikan duet Mbappe dan Diomande,” kata Mourinho setelah pertandingan, dikutip dari ESPN.
“Mereka membeli tiket, dan mereka pulang dengan gembira,” lanjutnya.
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