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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 8 November 2026 | 19.47 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

Hoffenheim membidik kemenangan atas Schalke 04 pada pertandingan Bundesliga 2026/2027 di SNP Arena, Senin (9/11/2026), demi mengakhiri tren negatif. (Hoffenheim) - Image

Hoffenheim membidik kemenangan atas Schalke 04 pada pertandingan Bundesliga 2026/2027 di SNP Arena, Senin (9/11/2026), demi mengakhiri tren negatif. (Hoffenheim)

JawaPos.com — Hoffenheim berpeluang mengamankan tiga poin ketika menjamu Schalke 04 pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027 di SNP Arena, Sinsheim, Senin (9/11/2026) pukul 01.30 WIB.

Meski sama-sama mengalami penurunan performa, Die Kraichgauer lebih diunggulkan karena Schalke 04 datang dengan catatan empat pertandingan beruntun tanpa mencetak gol dan berada di zona degradasi.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Hoffenheim untuk menghentikan tren negatif sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Sebaliknya, Schalke 04 membutuhkan hasil positif agar tidak semakin tenggelam di papan bawah klasemen Bundesliga.

Kedua tim menghadapi tekanan besar setelah gagal menunjukkan konsistensi sepanjang awal musim.

Hoffenheim belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, sedangkan Schalke 04 menelan empat kekalahan dari lima laga terbarunya.

Hoffenheim Berusaha Bangkit setelah Tiga Laga Tanpa Kemenangan

Hoffenheim menghadapi Schalke 04 dengan ambisi mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Tim asuhan Christian Ilzer membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi mereka yang kini tertahan di peringkat ke-13 klasemen Bundesliga.

Performa Hoffenheim musim ini cukup mengejutkan mengingat keberhasilan mereka finis di posisi kelima pada musim sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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