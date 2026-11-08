Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

Barcelona membidik kemenangan atas Atletico Madrid di Stadion Metropolitano untuk mempertahankan puncak klasemen Liga Spanyol 2026/2027. (Bercelona)
JawaPos.com — Barcelona diprediksi mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Senin (9/11/2026) pukul 00.30 WIB.
Duel dua tim teratas klasemen La Liga ini menjadi pertarungan penting dalam perebutan gelar juara, mengingat keduanya hanya dipisahkan dua poin.
Barcelona datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 30 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Atletico Madrid membuntuti di posisi kedua dengan 28 poin.
Kemenangan akan memperlebar keunggulan Blaugrana menjadi lima poin, sementara tuan rumah berpeluang mengambil alih puncak klasemen apabila mampu mengamankan tiga angka.
Pertemuan ini mempertemukan dua kekuatan dengan karakter permainan berbeda, yakni ketajaman lini serang Barcelona dan soliditas pertahanan Atletico Madrid.
Pasukan Hansi Flick sudah mencetak 46 gol, sedangkan tim asuhan Diego Simeone baru kebobolan delapan kali sepanjang kompetisi domestik.
Atletico Madrid memasuki pertandingan dengan modal tujuh kemenangan beruntun di La Liga, termasuk keberhasilan menundukkan Real Madrid 2-1 sebelum jeda internasional sebelumnya.
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Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi Los Rojiblancos yang mulai muncul sebagai penantang serius dalam perebutan gelar musim ini.
Dari 11 pertandingan liga, Atletico Madrid membukukan sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka juga memiliki pertahanan terbaik di kompetisi dengan hanya delapan gol bersarang ke gawang Jan Oblak.
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Jawa Pos
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