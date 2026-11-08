Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

Bali United membidik kemenangan atas Persik Kediri pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026). (Bali United)
JawaPos.com — Bali United berpeluang melanjutkan tren positif sekaligus mengalahkan Persik Kediri pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB.
Serdadu Tridatu mengincar kemenangan setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, sedangkan Macan Putih datang dengan persoalan serius di lini pertahanan.
Pertandingan Bali United vs Persik Kediri bakal disiarkan langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.
Duel ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mempertahankan momentum kebangkitan sekaligus memperbaiki posisi mereka dalam persaingan klasemen.
Bali United sedang menikmati periode produktif setelah mencatatkan sejumlah kemenangan meyakinkan di berbagai kompetisi.
Sebaliknya, Persik Kediri harus mencari solusi menghadapi agresivitas tuan rumah tanpa dua bek asing andalannya.
Bali United memasuki pertandingan dengan modal empat laga beruntun tanpa kekalahan di semua kompetisi.
Pasukan Johnny Jansen bahkan mencetak 15 gol dalam periode tersebut, memperlihatkan perkembangan signifikan dalam efektivitas penyelesaian akhir.
Kemenangan terbesar diperoleh ketika Bali United menghancurkan Persiba Balikpapan dengan skor 6-1 pada pertandingan I League Cup, Rabu (4/11/2026).
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