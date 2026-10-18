Gianni Infantino Meminta Maaf atas Kontroversi Investasi Piala Dunia

Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com – Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan rencana FIFA Forward Enterprise (FFE) yang bertujuan membuka kompetisi premium, termasuk Piala Dunia, bagi investor swasta.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (18/10), Banyak yang beranggapan bahwa permintaan maaf tersebut belum memuaskan para kritikus yang menilai Infantino belum memberikan jawaban jelas mengenai rencana yang diumumkan pada akhir Juli lalu.
Kepala Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), Bernd Neuendorf, mengatakan bahwa berbagai pertanyaan kritis telah diajukan dalam pertemuan tertutup Dewan FIFA di Zurich, tetapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Debbie Hewitt, Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris sekaligus Wakil Presiden FIFA, mengungkapkan bahwa Infantino telah meminta maaf dengan penuh penyesalan pada awal pertemuan.
Meski demikian, Hewitt menegaskan bahwa belum ada perubahan dalam pandangannya karena sejumlah pertanyaan, termasuk permintaan dokumen terkait FFE, masih belum terjawab.
Rencana tersebut akhirnya ditinggalkan setelah mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan CONCACAF.
Kontroversi FFE turut memengaruhi dukungan sejumlah asosiasi sepak bola Eropa terhadap Infantino menjelang pemilihan Presiden FIFA pada Maret mendatang.
Di tengah kritik tersebut, FIFA juga diperkirakan mengajukan rencana dana pengembangan senilai USD 6,35 miliar atau sekitar Rp106,3 triliun untuk empat tahun ke depan, dengan potensi pembayaran masing-masing USD 25 juta atau sekitar Rp418,3 miliar kepada 211 federasi anggota.
Batas waktu pengajuan kandidat dalam pemilihan tersebut ditetapkan pada 18 November, sementara Infantino belum menghadapi kandidat pesaing utama yang telah mengumumkan pencalonannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022