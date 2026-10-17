Prediksi Skor Schalke 04 vs Mainz 05: Die Nullfünfer Menang Tipis di VELTINS-Arena

JawaPos.com — Prediksi skor Schalke 04 vs Mainz 05 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan Bundesliga 2026/2027 di VELTINS-Arena, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB.

Ketajaman lini serang Schalke 04 yang masih bermasalah dan rekor sempurna Mainz 05 dalam tiga pertandingan tandang menjadi faktor penting menjelang duel kedua tim. Schalke 04 memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ke-13 klasemen Bundesliga setelah mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan.

Sementara itu, Mainz 05 berada di posisi kedelapan dengan tujuh poin dan berpeluang memperbaiki posisinya apabila berhasil membawa pulang kemenangan.

Mengapa Schalke 04 Kesulitan Mencetak Gol? Schalke 04 menghadapi persoalan serius dalam produktivitas serangan setelah hanya mencetak empat gol sepanjang lima pertandingan Bundesliga musim ini.

Tim asuhan Miron Muslic bahkan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di kompetisi domestik.

Kekalahan 1-2 dari Freiburg pada 11 Oktober semakin memperlihatkan persoalan tersebut meskipun Schalke 04 sempat memiliki keuntungan jumlah pemain.

Freiburg bermain dengan sepuluh pemain selama 30 menit terakhir ketika kedudukan masih imbang, tetapi Schalke 04 gagal memaksimalkan situasi tersebut.

Hasil negatif itu membuat Die Königsblauen hanya unggul satu poin atas zona tiga terbawah klasemen sementara Bundesliga.