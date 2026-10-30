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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Die Nullfunfer Bidik 3 Poin, Rekor Tandang Jadi Senjata

Mainz 05 membidik kemenangan di kandang Elversberg dengan mengandalkan catatan tiga kemenangan tandang di Bundesliga musim ini. (Mainz 05) - Image

Mainz 05 membidik kemenangan di kandang Elversberg dengan mengandalkan catatan tiga kemenangan tandang di Bundesliga musim ini. (Mainz 05)

JawaPos.com — Mainz 05 diprediksi mengalahkan Elversberg 2-1 dalam lanjutan Bundesliga di Waldstadion an der Kaiserlinde, Sabtu (31/10/2026) pukul 02.30 WIB, berbekal ketajaman mereka saat bermain tandang.

Duel dua tim yang sama-sama mengoleksi 10 poin setelah tujuh pertandingan ini membuka peluang bagi Die Nullfunfer untuk memperbaiki posisi sekaligus merespons rentetan hasil mengecewakan.

Mainz menempati peringkat ketujuh, tepat satu tingkat di atas Elversberg yang menjalani musim perdananya di Bundesliga.

Kedekatan posisi tersebut membuat pertandingan ini menarik karena kemenangan akan membantu salah satu tim menciptakan jarak dari pesaing terdekatnya.

Kedua klub juga membawa luka setelah tersingkir dari putaran kedua DFB-Pokal pada Selasa.

Elversberg menyerah 0-2 kepada Darmstadt di kandang sendiri, sedangkan Mainz pulang dengan kekalahan identik dari markas VfL Bochum.

Mengapa Mainz Lebih Diunggulkan di Kandang Elversberg?

Mainz memiliki modal utama berupa performa tandang yang menjanjikan pada awal musim 2026/2027.

Sebelum dikalahkan Bochum, tim asuhan Urs Fischer selalu menang dalam empat pertandingan pertama mereka di markas lawan pada seluruh kompetisi.

Khusus di Bundesliga, Mainz memenangi tiga pertandingan tandang dengan menghasilkan 10 gol. Mereka juga mencatatkan dua clean sheet dan hanya kebobolan tiga kali sepanjang rangkaian tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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