Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Die Nullfunfer Bidik 3 Poin, Rekor Tandang Jadi Senjata

JawaPos.com — Mainz 05 diprediksi mengalahkan Elversberg 2-1 dalam lanjutan Bundesliga di Waldstadion an der Kaiserlinde, Sabtu (31/10/2026) pukul 02.30 WIB, berbekal ketajaman mereka saat bermain tandang.

Duel dua tim yang sama-sama mengoleksi 10 poin setelah tujuh pertandingan ini membuka peluang bagi Die Nullfunfer untuk memperbaiki posisi sekaligus merespons rentetan hasil mengecewakan.

Mainz menempati peringkat ketujuh, tepat satu tingkat di atas Elversberg yang menjalani musim perdananya di Bundesliga.

Kedekatan posisi tersebut membuat pertandingan ini menarik karena kemenangan akan membantu salah satu tim menciptakan jarak dari pesaing terdekatnya.

Kedua klub juga membawa luka setelah tersingkir dari putaran kedua DFB-Pokal pada Selasa.

Elversberg menyerah 0-2 kepada Darmstadt di kandang sendiri, sedangkan Mainz pulang dengan kekalahan identik dari markas VfL Bochum.

Mengapa Mainz Lebih Diunggulkan di Kandang Elversberg? Mainz memiliki modal utama berupa performa tandang yang menjanjikan pada awal musim 2026/2027.

Sebelum dikalahkan Bochum, tim asuhan Urs Fischer selalu menang dalam empat pertandingan pertama mereka di markas lawan pada seluruh kompetisi.