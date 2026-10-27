Prediksi Bochum vs Mainz 05 di DFB-Pokal: Tuan Rumah Dibayangi Tren Negatif

JawaPos.com - VfL Bochum akan menghadapi Mainz 05 pada putaran kedua DFB-Pokal 2026/2027 di Ruhrstadion, Rabu, 28 Oktober 2026 kick off pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Bochum untuk mengakhiri tren negatif, sementara Mainz berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di Bundesliga.

Bochum memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar menjelang pertandingan ini. Performa mereka di Bundesliga 2 belum menunjukkan konsistensi.

Dari sembilan pertandingan, tim berjuluk Die Unabsteigbaren tersebut baru mengumpulkan delapan poin dan menempati posisi ke-14 klasemen.

Hasil imbang 1-1 melawan Wolfsburg pada pertandingan terakhir setidaknya memberikan sedikit modal bagi Bochum.

Mereka berhasil mencetak gol setelah melewati dua pertandingan tanpa mampu membobol gawang lawan. Meski demikian, hasil tersebut belum cukup untuk menghapus catatan buruk karena Bochum belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Pelatih Uwe Rosler perlu menemukan cara agar lini serang timnya lebih efektif.

Bochum sejauh ini baru mencetak enam gol di kompetisi liga. Produktivitas tersebut menjadi perhatian, terutama karena mereka akan menghadapi Mainz yang memiliki kualitas pemain lebih baik di atas kertas.