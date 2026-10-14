Lisandro Martinez Kritik Petinggi Manchester United Usai Kalah 0-2 dari Atletico Madrid

JawaPos.com - Lisandro Martinez menambah panjang daftar masalah Manchester United pada awal musim ini. Bukan hanya menyoroti performa tim di lapangan, bek asal Argentina tersebut juga melontarkan kritik kepada jajaran petinggi klub setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa.

Dalam wawancara setelah pertandingan, Martinez mempertanyakan kebijakan perekrutan pemain Manchester United pada bursa transfer musim panas. Melansir TSN, menurutnya, klub seharusnya berbuat lebih banyak untuk membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi, terlebih setelah kembali tampil di Liga Champions musim ini.

“Saya harus banyak mengendalikan diri. Tapi terkadang itu adalah cerminan dari kondisi klub kami saat ini,” kata Martinez kepada Amazon Prime. “Kami menjalani musim yang fantastis musim lalu. Dan sekarang kami mengharapkan lebih banyak dari manajemen puncak, dari atas, untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing karena banyak tim juga mendatangkan banyak pemain, dan hari ini Atletico juga memiliki tim yang luar biasa dan mereka pantas menang hari ini.”

Komentar tersebut memperlihatkan kekecewaan Martinez terhadap langkah klub dalam memperkuat tim. Ia merasa Manchester United membutuhkan tambahan pemain yang cukup untuk menghadapi persaingan di berbagai kompetisi.

Martinez Soroti Peran Direktur Teknik

Kritik Martinez tidak berhenti pada manajemen secara umum. Ia secara khusus menyinggung peran direktur teknik klub, Jason Wilcox, yang turut bertanggung jawab dalam perencanaan dan perekrutan pemain. “Saya mengharapkan lebih banyak dari direktur teknik kami. Jujur saja, sebagai pemain, kami harus berbuat lebih banyak, tetapi yang terpenting adalah ketika Anda membentuk skuad yang kuat, Anda harus siap untuk malam seperti ini.”

Manchester United memang mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas. Klub tersebut menghabiskan sekitar $213 juta untuk mendatangkan sejumlah pemain, termasuk Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos. Namun, investasi tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan pada awal musim. United kesulitan menjaga konsistensi dan kembali menelan kekalahan dalam pertandingan penting di Liga Champions.

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