Analisis Atlético Madrid vs Barcelona: Pertarungan Lini Serang dan Pertahanan Terbaik

Analisis Atletico Madrid Vs Barcelona (x @brfootball)
JawaPos.com - Pertandingan paling dinantikan pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027 akan mempertemukan Atlético Madrid dan Barcelona.
Pertandingan yang berlangsung di Riyadh Air Metropolitano pada Senin, 9 November 2026 pukul 03.00 WIB ini berpotensi memengaruhi persaingan perebutan posisi teratas klasemen. Kedua tim hanya terpaut dua poin menjelang pertemuan mereka.
Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan 30 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Atlético Madrid berada di posisi kedua dengan 28 poin.
Berdasarkan statistik La Liga, Barcelona tampil sangat produktif dengan mencetak 46 gol. Sementara itu, Atlético memiliki pertahanan lebih kokoh dengan hanya kebobolan delapan gol sepanjang musim ini.
Barcelona punya keunggulan dalam hal daya serang. Kemampuan mereka menciptakan banyak peluang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Atlético. Namun, tim tuan rumah dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan mampu memanfaatkan kesalahan lawan.
Atlético juga mempunyai motivasi besar karena kemenangan akan membawa mereka melewati Barcelona di klasemen.
Menurut laporan Reuters, kedua kesebelasan datang dengan modal berbeda dari pertandingan terakhir. Atlético menang 2-0 atas Levante di La Liga, sedangkan Barcelona mengalahkan Alavés dengan skor 6-1. Namun, Atlético baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Bayern Munchen di Liga Champions.
Barcelona juga memiliki persoalan kebugaran pemain setelah gelandang Rodri dipastikan absen akibat cedera hamstring, sebagaimana diberitakan Reuters pada 4 November 2026.
Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit dengan Atlético berusaha membatasi ruang gerak pemain depan Barcelona.
Sebaliknya, tim tamu kemungkinan tetap mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat untuk membongkar pertahanan tuan rumah.
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