Prediksi Lazio vs Monza: Gattuso Incar Kemenangan Kelima, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Gol Davide Frattesi selamatkan debut pelatih Lazio Gennaro Gattuso di liga Italia. (@official_sslazio/Instagram)
JawaPos.com - Lazio mengincar kemenangan kelima dalam enam pertandingan awal Liga Italia 2026/2027 saat menjamu Monza di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (11/10/2026) pukul 20.00 WIB.
Selain menjaga tren positif, tim berjuluk Biancocelesti itu berpeluang mencatatkan pencapaian yang belum pernah mereka raih sebelumnya di kompetisi kasta tertinggi Italia.
Lazio datang dengan modal cukup meyakinkan. Skuad asuhan Gennaro Gattuso mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan dan belum terkalahkan sejak musim bergulir.
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Kemenangan atas Venezia sebelum jeda internasional juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah.
Di sisi lain, Monza mulai menemukan momentum setelah meraih kemenangan pertamanya di liga musim ini.
Hasil positif atas Sassuolo membuat tim tamu memiliki bekal untuk menghadapi Lazio, meski tantangan di Stadion Olimpico diperkirakan tidak mudah.
Lazio memiliki kesempatan memenangi lima dari enam pertandingan pertamanya di Serie A.
Pencapaian tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Gattuso dan anak asuhnya untuk mempertahankan konsistensi sejak awal musim.
Meski lebih diunggulkan, Lazio tetap harus berhati-hati. Monza dikenal memiliki energi dan keberanian dalam bermain, terutama ketika mendapat ruang untuk melancarkan tekanan.
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Jawa Pos
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