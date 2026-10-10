Real Madrid Bantah Rodrygo bakal Hengkang pada Bursa Transfer Januari

Real Madrid menutup kemungkinan peminjaman Rodrygo pada Januari 2027. Los Blancos ingin sang penyerang fokus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera ACL dan kerusakan meniskus. (Instagram/@rodrygoal)
JawaPos.com - Real Madrid telah memperjelas sikap mereka terkait masa depan Rodrygo. Los Blancos dikabarkan tidak akan mempertimbangkan tawaran peminjaman untuk penyerang asal Brasil tersebut pada bursa transfer Januari 2027.
Melansir akun X Fabrizio Romano, Real Madrid telah menyampaikan kepada perwakilan Rodrygo bahwa mereka tidak berencana melepas sang pemain dengan status pinjaman ketika jendela transfer musim dingin dibuka.
Untuk saat ini, prioritas utama klub adalah memastikan Rodrygo pulih sepenuhnya dari cedera serius yang dialaminya. Pembahasan mengenai masa depannya belum menjadi fokus utama, mengingat sang pemain masih harus melewati sejumlah tahapan rehabilitasi sebelum kembali merumput.
Rodrygo mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang disertai kerusakan meniskus pada Maret lalu. Cedera tersebut mengharuskan dia menjalani operasi sekaligus membuatnya absen dalam waktu yang cukup panjang.
Dampaknya pun besar. Penyerang berusia 25 tahun itu harus melewatkan Piala Dunia 2026 dan menjalani proses pemulihan yang panjang untuk mengembalikan kondisi fisiknya.
Meski demikian, perkembangan rehabilitasinya dilaporkan berjalan positif. Setelah kembali berlari ringan pada September, Rodrygo kini mulai menjalani latihan individu menggunakan bola.
Kendati menunjukkan kemajuan, ia diperkirakan baru bisa kembali bermain pada Januari 2027. Beberapa bulan ke depan pun akan menjadi periode penting untuk memastikan proses pemulihannya berjalan sesuai rencana.
Jose Mourinho dan staf pelatih Real Madrid diyakini ingin Rodrygo kembali dalam kondisi terbaik agar bisa memberikan kontribusi pada paruh kedua musim. Karena itu, opsi peminjaman pada Januari tidak masuk dalam rencana klub.
Keputusan Real Madrid mempertahankan Rodrygo cukup menarik jika dibandingkan dengan situasi pada bursa transfer musim panas lalu. Saat itu, klub disebut terbuka terhadap kemungkinan melepas sang pemain sebagai bagian dari perombakan skuad.
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