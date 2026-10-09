Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Werder Bremen di Liga Jerman: Die Borussen Lumat Tim Tamu

Borussia Dortmund diprediksi meraih kemenangan saat menghadapi Werder Bremen pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Dortmund) JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menghadapi Werder Bremen pada laga lanjutan Liga Jerman 2026/2027. Die Borussen - julukan Borussia Dortmund - diperkirakan bakal menang meyakinkan atas tamunya.

Borussia Dortmund bakal menjamu Werder Bremen di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Sabtu (10/10) pukul 01.45 WIB. Laga kandang ini menjadi momentum Die Borussen untuk mempertahankan tren positifnya.

Borussia Dortmund datang dengan modal meyakinkan setelah mengalahkan Stuttgart dengan skor tipis 1-0 pada 19 September 2026. Kemenangan tersebut sekaligus membawa Die Borussen menutup pertandingan sebelum jeda internasional dengan hasil positif.

Hasil tersebut juga memperpanjang catatan kemenangan Borussia Dortmund menjadi enam pertandingan beruntun di semua kompetisi. Pada enam laga terakhir tersebut, Die Borussen sangat produktif dengan mencetak 17 gol dan hanya kebobolan empat gol, menandakan lini pertahanan yang sangat solid.

Borussia Dortmund saat ini memimpin klasemen sementara Liga Jerman dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Tim polesan Niko Kovac itu unggul dua angka atas Bayern Munchen yang membayangi di posisi kedua.

Di sisi lain, Werder Bremen juga menunjukkan perkembangan positif di bawah asuhan Daniel Thioune. Mereka menempati peringkat kedelapan dengan tujuh poin, dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Werder Bremen bahkan menutup laga terakhir sebelum jeda internasional dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Augsburg. Sempat tertinggal dua gol, tim berjuluk Die Werderaner itu mampu membalikkan keadaan.