Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Die Borussen Bidik 7 Kemenangan Beruntun

Borussia Dortmund mengincar kemenangan ketujuh beruntun saat menjamu Werder Bremen di Signal Iduna Park pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Dortmund)
JawaPos.com — Borussia Dortmund berpeluang memperpanjang tren kemenangan menjadi tujuh pertandingan beruntun saat menjamu Werder Bremen pada lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park, Sabtu (10/10/2026) pukul 01.30 WIB.
Berbekal empat kemenangan dari empat laga liga dan pertahanan solid di kandang, Die Borussen lebih diunggulkan, meski Werder Bremen datang dengan modal kebangkitan dramatis atas Augsburg.
Borussia Dortmund sedang menikmati awal musim yang impresif di bawah asuhan Niko Kovac, sementara Werder Bremen mulai menunjukkan perkembangan positif bersama Daniel Thioune.
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Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung menarik karena tuan rumah ingin mempertahankan rekor sempurna, sedangkan tim tamu berambisi membuktikan diri mampu bersaing melawan kandidat juara.
Borussia Dortmund menempati puncak klasemen Bundesliga dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan, unggul dua angka atas Bayern Munchen.
Catatan tersebut menjadi bukti konsistensi Die Borussen sejak kompetisi liga bergulir, meski mereka sempat kalah 1-2 dari Bayern Munich pada final Piala Super Jerman Agustus lalu.
Tim asuhan Kovac menutup pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dengan kemenangan tipis 1-0 atas Stuttgart pada 19 September.
Gol Maximilian Beier pada babak kedua memastikan tiga poin sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan Borussia Dortmund menjadi enam pertandingan di seluruh kompetisi.
Performa defensif menjadi salah satu kekuatan utama Borussia Dortmund pada awal musim ini.
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