Lionel Messi Jadi Anggota Kehormatan River Plate, Meski Tak Pernah Membela Klub

Lionel Messi mendapat gelar Anggota Kehormatan River Plate setelah laga terakhir Argentina di Estadio Monumental, Buenos Aires. (Bein Sports)
JawaPos.com - Lionel Messi bukan hanya menjalani laga terakhir bersama timnas Argentina di Estadio Monumental, Buenos Aires, Rabu (7/10).
Di stadion yang menjadi kandang River Plate tersebut, Messi ditahbiskan sebagai Anggota Kehormatan (Socio Honorario) klub tersukses Primera Division Argentina (38 gelar).
Presiden River Plate Stefano Di Carlo menyerahkan penghargaan itu secara tertutup di kantornya di Estadio Monumental.
La Pulga – julukan Messi – menerima kartu keanggotaan secara institusional, plakat peringatan, dan jersey spesial ulang tahun ke-125 klub lengkap dengan nama dan nomor 10.
Padahal, sepanjang kariernya di sepak bola, Messi belum pernah membela Los Millonarios – sebutan River Plate.
”Ini sebagai penghargaan klub kami kepada Leo (Messi) atas segala dedikasi yang sudah dia berikan kepada negara ini,” kata Di Carlo terkait keputusan klub.
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