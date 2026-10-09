Lionel Messi Jadi Anggota Kehormatan River Plate, Meski Tak Pernah Membela Klub

JawaPos.com - Lionel Messi bukan hanya menjalani laga terakhir bersama timnas Argentina di Estadio Monumental, Buenos Aires, Rabu (7/10).

Di stadion yang menjadi kandang River Plate tersebut, Messi ditahbiskan sebagai Anggota Kehormatan (Socio Honorario) klub tersukses Primera Division Argentina (38 gelar).

Presiden River Plate Stefano Di Carlo menyerahkan penghargaan itu secara tertutup di kantornya di Estadio Monumental.

La Pulga – julukan Messi – menerima kartu keanggotaan secara institusional, plakat peringatan, dan jersey spesial ulang tahun ke-125 klub lengkap dengan nama dan nomor 10.

Padahal, sepanjang kariernya di sepak bola, Messi belum pernah membela Los Millonarios – sebutan River Plate.