Prediksi Skor Malaga vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana

Prediksi skor Malaga vs Espanyol dalam lanjutan Liga Spanyol. (Malaga) JawaPos.com - Malaga akan menghadapi Espanyol dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan ini menjadi laga berat bagi Los Boquerones - julukan Malaga - yang sampai saat ini tak kunjung meraih kemenangan.

Malaga dijadwalkan menjamu Espanyol di Estadio La Rosaleda, Malaga, Spanyol, Sabtu (10/10) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini sejatinya menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit dari keterperukan di dua laga terakhir.

Sebagai tuan rumah, Malaga justru datang dengan kondisi yang jauh dari ideal karena belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan awal musim. Tim asuhan Juan Funes itu baru mengoleksi tiga poin hasil dari tiga kali imbang dan empat kekalahan.

Situasi tersebut membuat Malaga berada di jurang klasemen sementara Liga Spanyol 2026/2027. Lini serang menjadi salah satu kendala mereka karena baru mencetak tiga gol dari tujuh pertandingan yang telah dimainkan.

Di sisi lain, Espanyol berada dalam posisi yang sedikit lebih baik dibanding tuan rumah Malaga. Pasukan Manolo Gonzalez tersebut menempati peringkat ke-15 dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan.

Performa Espanyol masih belum konsisten. Setelah mengawali musim dengan kemenangan meyakinkan 3-0, mereka kemudian menelan dua kekalahan beruntun dan bermain imbang kontra Sevilla.

Setelah itu, Espanyol meraih kemenangan kedua dengan menumbangkan Osasuna dengan skor 2-0. Kemudian, tim berjuluk Los Periquitos itu menutup rangkaian laga sebelum jeda internasional dengan dua kekalahan dari Rayo Vallecano dan Elche.