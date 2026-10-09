Scott McTominay Kembali Berlatih Usai Operasi Jantung, Napoli Tunggu Kondisinya

Hanya, McTominay sepertinya belum tentu akan dimainkan oleh allenatore Massimiliano Allegri dalam laga Serie A kontra Frosinone Calcio di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Minggu (11/10).

”Sejak dia datang ke sini, kepercayaan diri Scott telah meningkat pesat. Anda bisa melihat betapa berartinya dia bagi fans dan bagi kami sebagai pemain. Kami bisa mengandalkannya kapan pun kita butuh gol. Kami sangat merindukan Scott saat ini,” kata gelandang Napoli lainnya, Billy Gilmour, yang juga rekan setim McTominay di timnas Skotlandia.