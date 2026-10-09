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Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Scott McTominay Kembali Berlatih Usai Operasi Jantung, Napoli Tunggu Kondisinya

Scott McTominay kembali berlatih bersama Napoli setelah absen lebih dari sebulan akibat operasi jantung. Kondisinya dipantau jelang laga kontra Frosinone. (Dok. @scottmctominay/Instagram) - Image

Scott McTominay kembali berlatih bersama Napoli setelah absen lebih dari sebulan akibat operasi jantung. Kondisinya dipantau jelang laga kontra Frosinone. (Dok. @scottmctominay/Instagram)

JawaPos.com - Sebulan lebih absen karena menjalani operasi jantung, gelandang SSC Napoli Scott McTominay sudah aktif berlatih lagi.

McTominay terlihat menjalani sesi latihan khusus di Centro Sportivo Castel Volturno – sebutan kamp latihan Napoli – pada Rabu (7/10) waktu setempat.

Hanya, McTominay sepertinya belum tentu akan dimainkan oleh allenatore Massimiliano Allegri dalam laga Serie A kontra Frosinone Calcio di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Minggu (11/10).

”Sejak dia datang ke sini, kepercayaan diri Scott telah meningkat pesat. Anda bisa melihat betapa berartinya dia bagi fans dan bagi kami sebagai pemain. Kami bisa mengandalkannya kapan pun kita butuh gol. Kami sangat merindukan Scott saat ini,” kata gelandang Napoli lainnya, Billy Gilmour, yang juga rekan setim McTominay di timnas Skotlandia.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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