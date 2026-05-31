Billy Gilmour Cedera saat Hadapi Curacao, Skotlandia Siapkan Opsi Darurat untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Skotlandia dapat kabar buruk jelang tampil di Piala Dunia 2026 setelah gelandang andalannya Billy Gilmour mengalami cedera lutut dalam laga persahabatan melawan timnas Curacao. Pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera saat Skotlandia menang 4-1 atas tim asuhan Dick Advocaat di Hampden Park.

Billy Gilmour terlihat terjatuh di lapangan tanpa kontak dengan pemain lawan pada babak pertama dan langsung ditarik keluar untuk mendapat perawatan timnas Skotlandia. Hasil pemindaian pasca pertandingan lawan timnas Curacao, mengonfirmasi adanya kerusakan pada lutut Gilmour dan dipastikan akan kembali ke klubnya, Napoli untuk menjalani proses rehabilitasi.

“Kami dengan menyesal mengumumkan bahwa cedera lutut yang dialami Billy Gilmour dalam kemenangan hari ini atas timnas Curacao akan membuatnya absen dari partisipasi di Piala Dunia FIFA,” tulis Timnas Skotlandia lewat X (dulu Twitter) resminya.

Cedera itu datang pada waktu yang sangat tidak menguntungkan, mengingat Skotlandia akan menghadapi laga perdana Piala Dunia melawan Haiti di Boston dalam waktu kurang dari dua pekan. Pelatih Skotlandia Steve Clarke mengaku sangat terpukul dengan kondisi tersebut.

“Saya sangat terpukul untuk Billy karena dia merupakan bagian integral dari perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia. Waktu terjadinya cedera ini sangat kejam dan kami semua turut merasakannya,” ujar Clarke dikutip dari Sky Sports.

Pelatih berusia 62 tahun itu juga menambahkan, Gilmour tetap memiliki masa depan cerah bersama tim nasional. “Dia tahu betapa kami menghargainya sebagai pemain dan pribadi. Meskipun kata-kata mungkin tidak bisa menghiburnya saat ini, saya yakin dia masih akan tampil di banyak turnamen besar di masa depan,” lanjut dia.

Hingga saat ini, pengganti Gilmour belum ditentukan. Namun, Clarke mengungkapkan bahwa beberapa pemain telah disiapkan sebagai opsi darurat, yakni Lennon Miller dari Udinese, Connor Barron dari Rangers, serta Andy Irving yang bermain untuk Sparta Prague.

Selain itu, pemain muda Tyler Fletcher juga menjadi perhatian setelah tampil baik dalam laga melawan Curacao. Meski belum masuk dalam skuad resmi Piala Dunia, pemain berusia 19 tahun itu menunjukkan performa menjanjikan selama sesi latihan bersama tim utama. Fletcher sendiri merupakan putra dari mantan kapten Skotlandia Darren Fletcher yang mencatatkan 80 caps selama 14 tahun karier internasionalnya.