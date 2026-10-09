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Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.27 WIB

David Silva Kembali dari Pensiun, Gabung Sha Tin SA di Liga Hongkong

Mantan kapten Manchester City David Silva kembali dari pensiun dan bergabung dengan Sha Tin SA, klub anggota liga utama Hongkong. (Dok. Man City) - Image

Mantan kapten Manchester City David Silva kembali dari pensiun dan bergabung dengan Sha Tin SA, klub anggota liga utama Hongkong. (Dok. Man City)

JawaPos.com - Mantan kapten dan gelandang Manchester City David Silva kembali dari pensiun. Dia sepakat bergabung dengan klub anggota liga utama Hongkong, Sha Tin SA. Silva dijadwalkan sudah tiba di Hongkong dalam waktu sepekan ke depan.

”Aku sangat bergembira bisa berpetualang ke Hongkong dan menikmati budaya lokal, makanan di Sha Tin, dan tentu saja, sepak bola di Hongkong,” ungkap Silva dalam video yang diunggah di laman Instagram Sha Tin SA.

Silva yang sudah berusia 40 tahun gantung sepatu pada 2023. Yaitu setelah dia mengalami cedera robekan anterior cruciate ligament (ACL) dalam latihan pramusim bersama Real Sociedad.

Debut Silva diperkirakan terjadi saat Sha Tin SA menghadapi Hongkong FC pada 18 Oktober mendatang. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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