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Aprillia JP
Jumat, 9 Oktober 2026 | 13.12 WIB

Jose Mourinho: Proses Hukum Manchester City Bisa Makan Waktu Bertahun-tahun

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (Bein Sports) - Image

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (Bein Sports)

JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho melontarkan candaan mengenai panjangnya proses hukum Manchester City terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Jose Mourinho bahkan berseloroh bahwa dirinya mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyaksikan putusan akhir kasus yang saat ini memasuki tahap banding.

Kasus itu berawal dari keputusan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Inggris selama periode 2009/2010 hingga 2017/2018.

The Citizens juga dinyatakan bersalah atas tiga dari empat dakwaan terkait kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan.

Manchester City membantah melakukan pelanggaran dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Proses hukum yang panjang membuat hasil akhir perkara itu masih belum dapat dipastikan.

Dalam wawancara dengan media Italia Corriere dello Sport Mourinho menanggapi kasus itu dengan nada bercanda.

Pelatih asal Portugal itu memilih menertawakan situasi yang menurutnya berpotensi berlangsung selama bertahun-tahun.

“Saya lebih memilih menertawakannya,” kata Mourinho saat ditanya mengenai kasus Manchester City.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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