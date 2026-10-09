Jose Mourinho: Proses Hukum Manchester City Bisa Makan Waktu Bertahun-tahun

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho melontarkan candaan mengenai panjangnya proses hukum Manchester City terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League.
Jose Mourinho bahkan berseloroh bahwa dirinya mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyaksikan putusan akhir kasus yang saat ini memasuki tahap banding.
Kasus itu berawal dari keputusan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Inggris selama periode 2009/2010 hingga 2017/2018.
The Citizens juga dinyatakan bersalah atas tiga dari empat dakwaan terkait kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan.
Manchester City membantah melakukan pelanggaran dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Proses hukum yang panjang membuat hasil akhir perkara itu masih belum dapat dipastikan.
Dalam wawancara dengan media Italia Corriere dello Sport Mourinho menanggapi kasus itu dengan nada bercanda.
Pelatih asal Portugal itu memilih menertawakan situasi yang menurutnya berpotensi berlangsung selama bertahun-tahun.
“Saya lebih memilih menertawakannya,” kata Mourinho saat ditanya mengenai kasus Manchester City.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022