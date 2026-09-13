Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam di Liga Belanda: Boeren Tak Ingin Malu di Kandang

PSV Eindhoven diunggulkan meraih kemenangan atas Sparta Rotterdam pada pekan keenam Eredivisie di Phillips Stadion. (PSV)
JawaPos.com — PSV Eindhoven diprediksi mengalahkan Sparta Rotterdam pada pekan keenam Eredivisie di Phillips Stadion, Senin (14/9/2026) pukul 01.00 WIB, sekaligus merebut puncak klasemen dari AZ Alkmaar.
Performa ofensif PSV Eindhoven yang sedang tajam menjadi ancaman besar bagi Sparta Rotterdam, meski tim tamu berpeluang mencetak gol dalam laga yang diprediksi berjalan terbuka.
PSV Eindhoven datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di Eredivisie.
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Tim asuhan Peter Bosz sebelumnya sukses mengalahkan Ajax dengan skor 3-1 di Johan Cruyff Arena dalam De Topper, hasil yang sekaligus mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan atas rival tersebut.
Kemenangan tersebut memperlihatkan kembali ketajaman lini depan PSV Eindhoven yang menjadi salah satu kekuatan utama mereka.
Dalam empat kemenangan terakhir di kompetisi domestik, Boeren mencetak sedikitnya tiga gol dalam tiga pertandingan, meski selalu kebobolan dalam setiap kemenangan tersebut.
Rentetan positif itu membuat PSV Eindhoven berpeluang naik ke posisi pertama klasemen Eredivisie.
Hasil imbang AZ Alkmaar melawan Willem II pada Jumat malam membuka kesempatan bagi PSV Eindhoven untuk mengambil alih puncak dengan keunggulan selisih gol jika mampu mengamankan tiga poin.
Namun, momentum PSV Eindhoven sempat sedikit terganggu di kompetisi Eropa.
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