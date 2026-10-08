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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.12 WIB

Pemain Timnas Laos Ditangkap, Dugaan Pengaturan Skor Seret Sindikat Taruhan

Soukphachan Lueanthala diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor yang kini ditangani aparat Laos. (Timnas Laos) - Image

Soukphachan Lueanthala diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor yang kini ditangani aparat Laos. (Timnas Laos)

JawaPos.com — Pemain Timnas Laos, Soukphachan Lueanthala, ditangkap polisi terkait dugaan pengaturan skor selama ASEAN Championship 2026 setelah Federasi Sepak Bola Laos melaporkan dugaan suap, perjudian ilegal, dan manipulasi pertandingan kepada aparat.

Winger Salavan United itu diduga menjadi penghubung sindikat taruhan asal Vietnam yang beroperasi selama turnamen.

Kasus ini mencuat setelah Laos menutup kiprahnya di turnamen dengan kekalahan telak 2-7 dari Myanmar pada awal Agustus.

Sebelum laga tersebut, Laos juga menelan tiga kekalahan besar di fase grup, masing-masing 0-5 dari Thailand, 0-4 dari Malaysia, dan 1-4 dari Filipina.

Soukphachan Lueanthala Diduga Jadi Penghubung Sindikat

Soukphachan Lueanthala diduga membantu mengatur operasi pengaturan skor yang melibatkan kelompok taruhan dan memberikan instruksi kepada pemain lain.

Pemain yang berposisi sebagai winger itu juga dituding menjadi penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan manipulasi pertandingan.

Dikutip dari The Guardian, informasi tersebut berasal dari sumber yang dekat dengan tim Laos dan memiliki pengalaman luas di sepak bola negara tersebut.

Sumber itu menyebut Lueanthala ditangkap setelah sejumlah pemain Laos diperiksa polisi sekembalinya dari pertandingan terakhir melawan Myanmar pada awal Agustus.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pemain dilakukan setelah rombongan Laos kembali dari laga tandang melawan Myanmar.

Editor: Banu Adikara
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