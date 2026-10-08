Carlos Baleba Berpotensi Debut Saat Manchester United Hadapi Tottenham

JawaPos.com - Manchester United (MU) menyatakan gelandang baru mereka Carlos Baleba berpotensi debut saat tim berjuluk Setan Merah itu menghadapi Tottenham Hotspur (Spurs) di Stadion Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027, Sabtu (10/10).

Dalam laman resminya, dikutip pada Kamis, MU menyebut Baleba sudah kembali bertanding di lapangan.

Pesepak bola asal Kamerun berusia 22 tahun itu memperkuat MU pada laga persahabatan tertutup dengan Lausanne-Sport pada awal Oktober di Lapangan Latihan MU Carrington, Manchester.

Dalam pertandingan itu, Baleba tampil bersama bek Matthijs de Ligt, yang sebelumnya juga cedera, ditemani para pemain akademi. Hasilnya, MU menang dengan skor 2-1.

Sebelumnya, pada laga terakhir sebelum jeda internasional saat MU menghadapi tuan rumah Fulham, Minggu (20/9), Baleba sudah masuk ke daftar susunan pemain meski tidak diturunkan oleh pelatih Michael Carrick.

Andai tampil ketika bersua Spurs, Baleba akan bertemu kembali dengan pelatihnya kala masih berseragam Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi yang kini menangani "The Lilywhites".

Selain itu, kalau diturunkan, Baleba akan menjadi pemain kelima yang menjalani debut di MU pada masa kepelatihan Michael Carrick, setelah Tyler Fletcher, Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Karl Darlow.

MU mencatat pula, ada beberapa pemain yang menorehkan debutnya di tim Setan Merah kala berjumpa Spurs. Mereka adalah Matteo Darmian, Memphis Depay, Sergio Romero, Morgan Schneiderlin, Bastian Scheweinsteiger, Bryan Robson, Martin Buchan, dan Johnny Giles.​​​​​​​