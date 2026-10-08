Carlos Baleba Berpotensi Debut Saat Manchester United Hadapi Tottenham

Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton senilai 70 juta poundsterling. Bruno Fernandes langsung memuji sang gelandang. (Dok. The Sun)
JawaPos.com - Manchester United (MU) menyatakan gelandang baru mereka Carlos Baleba berpotensi debut saat tim berjuluk Setan Merah itu menghadapi Tottenham Hotspur (Spurs) di Stadion Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027, Sabtu (10/10).
Dalam laman resminya, dikutip pada Kamis, MU menyebut Baleba sudah kembali bertanding di lapangan.
Pesepak bola asal Kamerun berusia 22 tahun itu memperkuat MU pada laga persahabatan tertutup dengan Lausanne-Sport pada awal Oktober di Lapangan Latihan MU Carrington, Manchester.
Dalam pertandingan itu, Baleba tampil bersama bek Matthijs de Ligt, yang sebelumnya juga cedera, ditemani para pemain akademi. Hasilnya, MU menang dengan skor 2-1.
Sebelumnya, pada laga terakhir sebelum jeda internasional saat MU menghadapi tuan rumah Fulham, Minggu (20/9), Baleba sudah masuk ke daftar susunan pemain meski tidak diturunkan oleh pelatih Michael Carrick.
Andai tampil ketika bersua Spurs, Baleba akan bertemu kembali dengan pelatihnya kala masih berseragam Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi yang kini menangani "The Lilywhites".
Baca Juga:Carlos Baleba Ungkap Kebahagiaan Gabung Manchester United, Siap Kerja Sama dengan Michael Carrick!
Selain itu, kalau diturunkan, Baleba akan menjadi pemain kelima yang menjalani debut di MU pada masa kepelatihan Michael Carrick, setelah Tyler Fletcher, Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Karl Darlow.
MU mencatat pula, ada beberapa pemain yang menorehkan debutnya di tim Setan Merah kala berjumpa Spurs. Mereka adalah Matteo Darmian, Memphis Depay, Sergio Romero, Morgan Schneiderlin, Bastian Scheweinsteiger, Bryan Robson, Martin Buchan, dan Johnny Giles.
Baleba belum sekali pun bermain untuk MU di pertandingan kompetitif sejak bergabung pada 25 Agustus 2026 lantaran cedera pergelangan kaki pada sesi latihan pramusim bersama Brighton and Hove Albion.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022