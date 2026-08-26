Carlos Baleba Resmi ke Manchester United, Setan Merah Tebus hingga £70 Juta

Carlos Baleba. (ig @manutd)
JawaPos.com - Manchester United akhirnya merampungkan transfer Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang asal Kamerun tersebut resmi bergabung dengan Setan Merah dalam kesepakatan yang bisa mencapai £70 juta.
United membayar £65 juta di muka, dengan tambahan hingga £5 juta dalam bentuk bonus. Brighton juga berhasil menyisipkan klausul penjualan kembali dalam kesepakatan tersebut.
Melansir Mirror, Baleba menandatangani kontrak selama lima tahun di Old Trafford, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Ia menjadi rekrutan gelandang ketiga Manchester United pada musim panas ini, setelah Andrey Santos dan Youri Tielemans.
Baleba Jadi Jawaban untuk Lini Tengah United
Kedatangan Baleba terasa semakin penting setelah United mengawali musim dengan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull City.
Dalam pertandingan tersebut, lini tengah United kesulitan mendapatkan kontrol permainan, terutama ketika harus merebut kembali penguasaan bola dan bergerak cepat dalam transisi.
Baleba diharapkan mampu memberikan energi, kekuatan fisik, serta kemampuan membawa bola yang selama ini dibutuhkan Michael Carrick.
Menariknya, United sebenarnya sudah melakukan pendekatan terhadap Baleba sejak musim panas lalu. Namun, Brighton ketika itu memasang harga sekitar £100 juta. Setahun kemudian, kesabaran United akhirnya membuahkan hasil dengan harga yang jauh lebih rendah.
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Jawa Pos
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